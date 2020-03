170.000 i bot etter fylletur med Tesla

Natt til 19. januar i år, like før klokken 04.30, kjørte mannen i 40-årene ut av veien i en kommune i Midhordland.

Mannen var ikke edru da han kjørte en åtte måneder gammel Tesla Model S med 262 hestekrefter.

Ifølge analyseresultater hadde han 2,7 i promille.

Utforkjøringen førte til større materielle skader på bilen, men heldigvis kom mannen selv uskadet fra ulykken.

Tilsto alt

Denne uken møtte mannen i Bergen tingrett, hvor han la alle kortene på bordet og tilsto fyllekjøringen. Kjøring i rus er noe domstolene ikke ser mildt på.

Siden kjøringen skjedde tidlig på morgenkvisten var ingen andre trafikanter i konkret fare for mannens hasardiøse kjøring. Men retten bemerker at kjøringen hans medførte generell fare for andre bilister.

Mannen i 40-årene er medeier i et familierederi på Vestlandet som leverer servicetjenester til oppdrettsnæringen. Han er også styreleder i familieselskapet, og har også andre styreverv.

De siste årene har rederiet hatt tosifrede millionbeløp i overskudd. Den promilledømte mannen eier en fjerdedel av rederiet.

Saftig bot og fengsel

Fyllekjøringen fører til at han må sone i fengsel, han mister førerkortet i to og et halvt år og han må betale en bot som tilsvarer halvannen brutto månedslønn.

Tingrettsdommer Johan Eggen mente at mannen egentlig skulle sone 30 dager bak lås og slå, men siden han har tilstått ugjerningen og forenklet saksbehandlingen for politiet og domstolene, får han seks dagers strafferabatt.

Dermed dømmes han bare til 24 dagers fengsel.

Boten derimot fikk han ikke noen rabatt for. Den ble satt til 170.000 kroner, som må betales innen 14 dager.

Billån og forsikringsoppgjør

Siden han har fyllekjørt vil neppe forsikringsselskapet hans se med blide øyne på en eventuell utbetaling.

Normalen er at forsikringsbransjen avkorter utbetalingen om det er en årsakssammenheng mellom ulykken og promille.

Ifølge Brønnøysundregistret har DNB en salgspant i Teslaen til mannen på 733.000 kroner.