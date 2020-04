Lastebilsjåfør følte seg truet av direktørsvindlere

Oslo tingrett har dømt David Norberg Perez (42) for tre tilfeller av grov hvitvasking for tilsammen 19,5 millioner kroner.

Det meste av pengene, totalt 17,2 millioner kroner, stammet fra et bedrageri gjennomført mot en svært velstående belgisk forretningsmann.

Penger fra direktørsvindel

I fjor, da belgieren var i ferd med å avvikle deler av familiebedriften Escofin, ble han lurt til å overføre millioner av kroner til bedragerne. De hadde lagt en felle, ofte omtalt som «CEO fraud», eller direktørsvindel på norsk.

1,9 millioner dollar tappet svindlerne belgieren for. Pengene ble sendt videre til en konto i Danske Bank i Norge. Kontoen tilhørte et britisk transportfirma Perez stiftet bare noen måneder før bedrageriet.

42-åringen, som har norsk mor og spansk far, har i flere år livnært seg som lastebilsjåfør i Norge. Han har også jobbet som hundetrener i Spania.

For noen år siden innrømmet han å fungere som stråmann for en person som var ilagt konkurskarantene, og som ikke kunne ha roller i firmaer.

Overvåket i flere uker

Nå har Perez innrømmet og er dømt til to år og åtte måneders fengsel for langt alvorligere kriminalitet.

Danske Bank varslet Økokrim da pengene ble overført til lastebilsjåførens selskap 5. august i fjor. De stusset over beløpets størrelse, fordi det var ingenting som tilsa at slike summer kom inn på kontoen.

Økokrim har samarbeidet med belgisk politi, som etterforsket selve bedrageriet og bakmennene. I Norge ble det iverksatt kommunikasjonskontroll og spaning mot nordmannen.

Mens han var under overvåking oppdaget Økokrim at 42-åringen fraktet ulovlig fanget kongekrabbe fra Finnmark til en distributør på Romerike. Lasten var verdt over to millioner kroner.

Banken stanset pengestrøm

Spanerne kunne også følge med på bakmennenes instruksjoner til Perez, og hvilke kontoer i utlandet han skulle sende de 17 millioner kronene videre til.

Mottagerkontoene ble derfor flagget, og Perez klarte ikke å overføre pengene. Han hevder han ble truet av bakmennene da de ikke fikk pengene sine. Samtidig valgte han å ta ut penger til eget forbruk, som var mulig.

Avtalen med bakmennene var at hans honorar skulle være 5 prosent av pengene som ble hvitvasket, altså nesten 900.000 kroner.

Han kjøpte blant annet en campingvogn og en henger, og han forhåndsbetalte husleie for en bolig i Spania.

Pågrepet på Gardermoen

Så, 23. september i fjor, halvannen måned etter at 17 millioner tikket inn på kontoen hans, ble Perez pågrepet på Gardermoen. Han har siden sittet 211 dager i varetekt.

Han var lenge taus i avhør, men utover høsten begynte han å snakke med Økokrims etterforskere.

To andre personer ble også pågrepet og siktet i saken. En av dem var en yngre mann som er utpekt som torpedo, mens den andre var forretningsmannen Per Morten Hansen. Han er tidligere dømt for økonomisk kriminalitet. Hansen ble løslatt etter noen uker i varetekt, og han nekter straffskyld. Selv om han er løslatt, er han fortsatt siktet i saken.

Halvt år lavere straff

Økokrim ville ha Perez dømt til tre år og fire måneders fengsel, men hans forsvarer protesterte. Han mente Perez måtte få en vesentlig lavere straff fordi han har følt seg truet av bakmennene til å hvitvaske pengene og forsøke å lure Danske Bank med forfalsket dokumentasjon.

Men den argumentasjonen lyttet ikke Oslo tingrett til. Retten mener derimot at Økokrim har lagt seg vel høyt når de vil dømme Perez.

Dommeren har lest andre bedrageridommer og kommet til at to år og åtte måneders fengsel får holde for 42-åringen. Det er seks måneder mindre enn Økokrims påstand.

Perez må også tåle inndragning av 15,7 millioner kroner til fordel for staten, som skal gå til dekning av et erstatningskrav fra belgieren som ble svindlet.