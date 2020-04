Ronny Hushovd tiltalt for grov utroskap

Ronny Hushovd, bror av eks-syklist Thor Hushovd, har nå fått tiltale mot seg etter at hans tidligere partner, Kevin Holta, har anmeldt ham i forbindelse med uttak av midler fra deres 50/50-eide selskap.

Nyheten om tiltalen ble først publisert i Varden. Utroskapen skal handle om rundt 600.000 kroner og skriver seg perioden før og etter 2015.

Aksepterte å tilbakeføre

Hushovd har ikke ønsket å kommentere saken overfor Varden, men hans advokat Anders Brosveet uttaler: «Tiltalen gjelder beløp det ikke er noen uenighet om at er belastet feil prosjekter, og gjelder feilfakturering av 492.000 kroner knyttet til samarbeidsprosjektet med Holta samt 10.000 for et annet prosjekt og 84.000 kroner i Hushovd sitt eget selskap».

FORKLARING: Advokat Anders Brosveet mener Ronny Hushovds pengetransaksjoner er feil som ikke er bevisst utført. Foto: Iván Kverme

Beløpet skal ifølge Brosveet være 100.000 lavere enn det Hushovd i 2017 aksepterte å tilbakeføre.

Bevisst eller ikke?

Brosveet uttaler videre til Varden:

«Spørsmålet er om det var gjort bevisst, eller om det er noe som er påregnelig når man har flere store prosjekter på én gang». Her er oppfatningen ulik hos Brosveet og hos politiet.

«Det er litt uklart hvordan politiet skal bevise at dette var bevisst. Jeg synes det er sterk formodning for at denne type unøyaktighet oppstår i så store prosjektorganisasjoner, og det er derfor man alltid har en grundig gjennomgang og forhandling om sluttoppgjør i slike prosjekter», sier Brosveet videre.

For snart to uker gjorde Kripos, Økokrim og lokalt politi razzia hos Hushovd, hvorpå han ble pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap.