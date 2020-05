Tom Hagen pågrepet

Politiet skal ifølge VG ha sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler, satt på blålys og stanset de trafikken i begge retninger. De kjørte raskt av gårde med Hagen og forlot hans bil igjen i veikanten tom.

Politiet vil ikke si noe om pågripelsen til VG.

«Det kommer mer informasjon i en pressemelding snart», sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidstrikt til VG.

Startet med Coca-Cola

Tom Hagen bygget seg først opp i eiendom, men de virkelig store pengene tjente han på krafthandel. Hagen står som nummer 164 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste med en formue på 1,9 milliarder kroner.

Hagen gjorde seg bemerket da han opererte som mellommann mellom Coca-Cola og den lokale bonden Kristian Robsrud på Lørenskog. Hagen sørget for at drikkevarekonsernet fikk bygge sin enorme fabrikk på Robsruds 134 mål store tomt. Dette tjente han en god slump penger på.

Både Hagen og hans forsvunnede kone, Anne-Elisabeth Hagen, kommer fra Hadeland, men bodde på Fjellhamar i Lørenskog siden 1982. Politiet etterforsket saken som en økonomisk motivert kidnapping, men endret i fjor sommer teori til at hun mest sannsynlig var drept.

Satset på Kvitfjell

Før Coca-Cola-dealen satset Hagen på turisme etter Lillehammer-OL. Markedet kollapset imidlertid, og det tok lang tid før hyttekjøperne dukket opp. Samtidig slet han med laber etterspørsel etter tomter og næringslokaler i Lørenskog-området.

Men fabrikkutbyggingen satte Hagen på rett kjøl. Samtidig kom en kraftig oppgangskonjunktur i eiendom, og Hagens Kvitfjell-portefølje ble i 2018 verdsatt til over 390 millioner kroner.

Den senere tid har Hagens eiendomssatsing handlet om Lørenskog, Oslo, Fet, Lillehammer og Ringebu.

Pengemaskin i kraft

De virkelig store pengene kom imidlertid fra eierskapet på 70 prosent i selskapet Elkraft, som Hagen eier via konsernet Holding 2 der han også har diverse eiendomsselskaper.

Hagen var en av gründerne bak Elkraft tilbake i 1991, og Elkraft omsatte strøm for 2,9 milliarder kroner og satt igjen med et overskudd på 180 millioner kroner.

Holding 2-konsernet hadde i 2018 en omsetning på 3 milliarder kroner og et resultat på 189 millioner.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra deres hjem 31. oktober 2018, og det skal ha kommet et krav om løsepenger via kryptovaluta. Ifølge VG har Tom Hagen betalt over 10 millioner for livsbevis. Senere skal han ifølge VG ha sendt flere e-poster til politiet der han har vært opptatt av å hjelpe til med å finne en løsning.