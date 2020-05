Advokat: Hagen stiller seg uforstående til siktelsen

– Hagen er svært preget av situasjonen. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre, sier Holden til TV 2.

Drapssiktede Tom Hagen blir fremstilt for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag formiddag.

Politiet har sagt at de vil be om fire ukers varetekt for Tom Hagen, som tirsdag ble pågrepet og siktet for drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Svein Holden.

Nå opplyser Nedre Romerike tingrett at Hagen vil fremstilles for fengsling klokken 12 onsdag. Det skal holdes avhør tirsdag kveld.

De ser nå på løsninger for å gjennomføre rettsmøtet i henhold til smittevernreglene, og vil ifølge TV 2 sende ut ytterligere informasjon innen kort tid.

Etter all sannsynlighet vil rettsmøtet foregå via video, slik flere andre saker har blitt gjennomført den siste tiden, som følger av den pågående coronapandemien.