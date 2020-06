Permitterte hotellansatte jobbet videre, gratis «på dugnad»

– Vi har 30–35 medarbeidere som bor her under høysesongen, og vi måtte permittere omtrent alt som var, sier hotelleier og direktør Henning Jarl Forsberg, som overfor Aftenposten anslår at hotellet taper over en million kroner per måned de er stengt på grunn av pandemien.

I perioden 12. mars til 12. mai er det imidlertid mye å forberede før sommeren, inkludert vedlikehold. Ifølge Aftenposten ble minst ti utenlandske arbeidere igjen på øya, og etter én uke fri ble de innkalt til møte med Forsberg.

Flere av arbeiderne har snakket med avisa og fortalt hvordan de følte seg presset til å jobbe opptil 70 timer gratis, det ble kalt dugnad.

Noen av arbeiderne sluttet i jobben fordi de ikke ville jobbe uten å bli betalt, mens én av dem sier han mistet jobben etter å ha fått en ryggskade etter dugnadsarbeidet.

Hotelledelsen sier medarbeiderne gjorde oppgavene på eget initiativ og at det ikke kan kalles jobb, men medgir at mye av det som har blitt utført, vanligvis gjøres av en betalt vaktmester.

Både Arbeidstilsynet og lokalt politi har vært på Hankø og gjort undersøkelser og snakket med ansatte. Politiet sier de har gjort «noen funn» under kontrollen av arbeidsforholdene, mens Arbeidstilsynets rapport ikke foreligger ennå.

(©NTB)