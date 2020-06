Eirik Jensen anket dommen på stedet

Det ble klart da opplesningen av den over 80 sider lange dommen var ferdig i Borgarting lagmannsrett fredag ettermiddag.

Eirik Jensen er dømt til lovens strengeste straff for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. For medtiltalte Gjermund Cappelen falt lagmannsretten ned på en straff på 13 års fengsel.

Dommer fra lagmannsretten kan ankes til Høyesterett, men bare over straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet nå endelig avgjort.

Elden vil ha dommen opphevet

Erik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at han vil prøve å få dommen mot den tidligere politimannen opphevet.

Til NTB sier Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, at han er usikker på hva Jensen egentlig er dømt for.

– Jeg vil se mer på lovanvendelsen og på begrunnelsen i loven. Han dømmes til 21 år uten at det står noe om hva han skal ha gjort galt, annet enn at han psykisk har medvirket til ett eller annet, sier han.

Anket på stedet

– Han oppfatter dommen som uvirkelig, for han mener at han ikke er skyldig og fastholder det med styrke, sier advokat John Christian Elden, til NTB.

Retten slår blant annet fast at Jensen mottok verdier for minst 1.418.000 kroner av Gjermund Cappelen. Blant annet fikk han ifølge dommen pusset opp badet for 200.000 kroner uten å betale noe som helst.

Retten finner det også bevist at den tidligere politimannen over tid satte inn over 1,3 millioner kroner i banken, og mener han ikke har noen troverdig forklaring på hvor pengene kommer fra.

Blant bevisene i saken er en rekke kodede meldinger mellom Cappelen og Jensen, som retten mener viser at de to samarbeidet tett om innførsel av hasj.

– Han mener det ikke er dekning for å dømme ham, fordi han mener han ikke er skyldig, sier Elden.

Jensen anket på stedet.