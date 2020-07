Det norske kartselskapet slår seg konkurs

Laila Esther Mjeldheim er eier av daglig leder av Det Norske Kartselskapet. Hun er siktet for bedrageri av Oslo politidistrikt, og i juni 2020 ble det registrert en heftelse på 50 millioner kroner på to leiligheter hun eier i Oslo.

Laila Esther Mjeldheim er eier av daglig leder av Det Norske Kartselskapet. Hun er siktet for bedrageri av Oslo politidistrikt, og i juni 2020 ble det registrert en heftelse på 50 millioner kroner på to leiligheter hun eier i Oslo.

Politiet etterforsker Laila Mjeldheim, adm. direktør i Det norske kartselskapet, for grovt bedrageri. Nå har Mjeldheim slått eget selskap konkurs.

Ifølge en kjennelse fra Oslo byfogdembete er samlet gjeld i selskapet på 2,8 millioner kroner og eiendelene på rundt 800.000 kroner. Tre ansatte skal være oppsagt.

En utskrift fra Kartverket sier at politiet har en heftelse på inntil 50 millioner kroner i Mjeldheims to leiligheter.

– Som et ledd i den pågående etterforskningen av Det Norske Kartselskapet, har påtalemyndigheten begjært heftelse i siktedes eiendommer for å sikre et forventet, fremtidig inndragningskrav, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt til Finansavisen.

Fiansavisen omtalte saken for to dager siden, og da ymtet politiet om at en tiltale er på trappene.

– Umulig å drive

Ifølge Øystein Storrvik, Laila Mjeldheims advokat, er kontoene til Kartselskapet nå også blitt beslaglagt av politiet.

– Da ble det rett og slett umulig å drive, og det er grunnen til at det nå meldes oppbud, sier Storrvik.

Politiet mener bedrageriet er omfattende og har foregått i en årrekke.

– Vi mener det her dreier seg om et bedrageri som har pågått siden 2015 og fortsatt pågår, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt til VG.

Selskapet har i perioden 2008 til 2018 omsatt for 153 millioner kroner, ifølge regnskaper innsendt til Brønnøysundregistrene.

Mjeldheim har hatt gode inntekter fra sin forretningsvirksomhet i deler av denne perioden.