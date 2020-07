Økokrim-sjefen erklærer seg inhabil i flere saker

– Så langt har jeg vurdert det med tanke på to konkrete etterforskningssaker. De to sakene var jeg kjent med før jeg tiltrådte, og har allerede signalisert at for de to sakene så ville jeg være inhabil. Det har jeg allerede besluttet, og det vil Riksadvokaten få beskjed om, sier Lønseth til kanalen.

Den nye Økokrim-sjefen vurderer i tillegg om han er inhabil i etterforskningen av DNB.

Økokrim startet i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av det islandske fiskerikonsernet Samherji. Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia.

Lønseth ble utnevnt som ny Økokrim-sjef i midten av juni og tiltrådte stillingen mandag i forrige uke. Han har siden 2013 ledet granskningsenheten til advokatfirmaet PwC.

Jussprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen mener det er uheldig med en Økokrim-sjef som kan være inhabil i flere saker

– Det er uheldig, enkelt og greit. Det er en utfordring med mye inhabilitet i juristmiljøet i hovedstaden, og en grunn til at det skjer er en ensidig rekruttering geografisk. Vi ser ofte rekrutteringer til toppstillinger skjer utelukkende fra Oslo, sier han til NRK.