Kioskeier fikk 630.000 i kriselån – investerte pengene på børsen

En kioskeier fikk nylig utbetalt 630.000 kroner i lån for å hjelpe ham gjennom coronakrisen. Ifølge NRK brukte han heller pengene på aksjer, noe som førte til at han har blitt siktet for grovt bedrageri.

– Det som vekket vår interesse var at pengene han hadde lånt ble overført til mannens private konto i en annen bank. Etterforskningen viste at pengene så gikk videre til et selskap som tilrettelegger for kjøp av aksjer, og deretter brukt til å kjøpe teknologiaksjer, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til NRK.

NRK har vært i kontakt med mannen, som eier to kiosker på Østlandet. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– I avhør har han forklart at etter at pengene var utbetalt, hadde han ikke bruk for lånet. Derfor skal han ha valgt å bruke dem på en annen måte, avslutter Meeg-Bentzen.