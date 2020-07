Mann tiltalt for flere grove ran etter å ha utgitt seg som sexkjøper

Det fremgår av tiltalen tatt ut av Statsadvokatene i Oslo.

23-åringen er tiltalt for å ha utført tre grove ran med batong i ulike leiligheter i mars i fjor ved at han utga seg for å kjøpe seksuelle tjenester. For det ene ranet, hvor det også ble brukt pistol, er også to 19-åringer tiltalt.

På de øvrige to av ranene skal det har vært ytterligere to delaktige personer som er ukjente personer for politiet. 23-åringen er også tiltalt for medvirkning til et ransforsøk, som skal ha blitt uført sammen med de to ukjente personene.

Ifølge tiltalen fikk gjerningspersonene med seg flere titalls tusen kroner, i tillegg til en rekke mobiltelefoner, merkeklær, og smykker til store verdier.

23-åringen er i tillegg tiltalt for å ha besittet en sabel, mens en av 19-åringene skal ha oppbevart en mindre mengde hasj.

Hovedforhandlingen finner sted i Oslo tingrett 4. til 6. november.