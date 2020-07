Nettsvindlere utnytter coronafrykt

IT-selskapet Knowbe4 undersøkte i andre kvartal titusenvis av phishing-eposter de selv har sendt ut som del av et opplæringsprogram, altså eposter som prøver å lure mottakere til å gi fra seg sensitiv informasjon. Da oppdaget de at seks av de ti epostene flest mottakere klikker seg inn på hadde coronarelatert informasjon i emnefeltet.

– Våre tester viser at mange lar seg lure av temaet, noe som foreslår at det også er effektivt for kriminelle, sier sikkerhetsekspert Kai Roer ved forskningssenteret til Knowbe4.

Også blant faktiske eposter som forskjellige selskaper har rapportert til sine IT-avdelinger er det mange som er relatert til corona, eller til redskaper som nå blir brukt mer enn før, slik som Zoom, Workplace eller Microsoft.

Blant de andre epostene som folk klikket seg mest inn på var passordsjekker, oppdatering av retningslinjer, åpningsplaner, møtedeltakelser og pakkesporing.

