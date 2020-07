Mann utkledd som FedEx-bud angrep familien til Deutsche Bank-dommer

RINGE PÅ: En person utkledd som et bud fra FedEx skjøt og drepte sønnen til en føderal dommer i New Jersey.

RINGE PÅ: En person utkledd som et bud fra FedEx skjøt og drepte sønnen til en føderal dommer i New Jersey. Illustrasjonsfoto: Bloomberg

Sønnen til en føderal dommer ble drept av en mann utkledd som et FedEx-bud. Det opplyste FBI om på søndag.

Dommer Esther Salas, som ble utnevnt av president Barack Obama, fikk i forrige uke oppgaven med å føre tilsyn med et søksmål rettet mot Deutsche Bank i kjølevannet av skandalene som omhandlet Jefferey Epstein.

– Misvisende uttalelser

Deutsche Bank er blitt saksøkt av investorer som hevder at banken har kommet med falske og misvisende uttalelser med hensyn til deres anti-hvitvaskingspraksis og at de ikke hadde klart å overvåket høyrisikokunder, som avdøde Epstein, på en riktig måte. Den tyske storbanken ble tidligere denne måneden enige, sammen med Danske Bank Estonia og FBME Bank, om å betale en bot på 150 millioner dollar for samsvarsfeil i forbindelse med Epstein-saken.

De amerikanske myndighetene har foreløpig ikke koblet skyting til Deutsche Bank-saken. FBI sier heller ikke noe om motiv for angrepet, bare at de leter etter en mistenkt i saken.

Sønnen til Salas, som var en 20 år gammel student, skal ha blitt drept da han åpnet døren for det såkalte budet. Også mannen hennes, som er en forsvarsadvokat, ble skadet i angrepet som skjedde i deres hjem i Newark, New Jersey. Salas selv var i kjelleren under angrepet, og skal ikke ha blitt fysisk skadet.