Seriegründer fengslet for mishandling

Mannen ble pågrepet i sitt eget hjem i Innlandet søndag 21. juni, etter at politiet mottok en melding om en konkret hendelse.

Seriegründeren, som har figurert i avisene siden 90-tallet, er siktet for brudd på straffelovens paragraf 282, som omhandler mishandling i nære relasjoner.

Hans partner er fornærmet i saken, og forholdene han er siktet for kan dreie seg om trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, som enten har skjedd én gang eller blitt gjentatt. Strafferammen forholdene han er siktet for, er inntil seks års fengsel.

Frykter påvirkning

To dager etter pågripelsen ble han varetektsfengslet for en periode på fire uker med brev- og besøksforbud.

Påtalemyndigheten begrunnet fengslingen med det de mente var en reell frykt for at siktede skulle påvirke fornærmede og parets to barn, før politiet var ferdig med å avhøre av dem.

Det ble i fengslingsmøtet også vist til siktede, etter at han var pågrepet, hadde ringt en bror og forsøkt å kontakte en annen bror, når han ble gitt mulighet å snakke fortrolig med sin advokat på telefon.

FORSVARER: Advokat Marte Svarstad Brodtkorb representerer mannen som er siktet. Foto: NTB Scanpix

Etterforsker 11 år tilbake

I går ble varetektsfengslingen av den kjente seriegründeren forlenget med fire uker, og i rettsmøtet kom det frem at siktelsen mot ham er utvidet til også å gjelde straffbare forhold tilbake til 2009.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og begjærte seg løslatt i tingretten, sier hans forsvarer Marte Svarstad Brodtkorb.

Den nye kjennelsen begrunner behovet for fengsling med faren for bevisforspillelse, og at det gjenstår å avhøre en rekke vitner.

– Vi anker kjennelsen til Eidsivating lagmannsrett. Ut over det kan jeg ikke si stort, ettersom store deler av dokumentene i saken er klausulert, sier forsvareren fra Advokatfirmaet Svarstad Brodtkorb.

Teknologigründer

Siktede dukket første gang opp på radaren til norsk finanspresse for rundt 25 år siden.

Han har etablert og utviklet flere kjente bedrifter som har levert tjenester i skjæringspunktet mellom teknologi, internett, mobile plattformer, sosiale medier og markedsføring.

Den første teknologibedriften han etablerte, opplevde en enorm kundetilstrømning og kraftig vekst. På et tidspunkt var siktedes formue anslått til 150 millioner kroner. Men så kom dot.com-krakket og selskapet kollapset.

Men det hindret ikke mannen, som i dag er i 50-årene, å satse på nytt. Han gründet flere IT-firmaer, men de oppnådde ikke den samme suksessen han opplevde før IT-boblen sprakk etter årtusenskiftet.

Drahjelp av Google og Facebook

Så i 2011 satset siktede på nytt, denne gang innenfor digital markedsføring. Mannen i 50-årene forsto tidlig hvilke muligheter som fantes å koble nettbrukere opp mot annonsører takket være informasjon man la igjen hos aktører som Google og Facebook.

Selskapet tiltrakk seg en rekke kjente norske teknologiinvestorer. Omsetningen økte, og det ble gjort oppkjøp av konkurrenter utenfor Norge.

Internasjonale kunder flokket seg til bedriften, hvor siktede en periode var blant de største eierne og styreleder.

Skulle børsnoteres

I et intervju med Finansavisen i 2015, sa siktede at man planla børsnotering innen to år.

Men børsplanene ble aldri noe av, og etter større tap, kom en utenlandsk aktør inn og ble hovedaksjonær.

Siden har det pågått en omstrukturering av selskapet, omsetningen er igjen på vei opp og i 2018 leverte man for første gang et lite plussresultat.

Siktede er i dag helt ute av selskapene han en gang startet og har investert sine midler i andre næringer.