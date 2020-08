Tommy Sharif vedtar forelegg for Facebook-hets mot Stormberg-eier

Straffesaken skulle egentlig opp for Nedre Romerike tingrett fredag 14. august.

– En dag borte fra verkstedet koster mye penger. Å ta opp tiden til advokater og rettsvesenet er jo også litt drøyt. Denne gangen velger jeg å høre på rådene jeg har fått. Jeg betaler forelegget og setter inn tid og krefter på verkstedet og strømmen av fornøyde kunder, skriver Sharif på Facebook.

Ifølge tiltalen publiserte Sharif innlegg på Facebook om at han skulle oppsøke Olsen mot hans vilje. Ved ett tilfelle skal han ha reist til Olsens arbeidsplass i Kristiansand og oppholdt seg der i noe tid.

I februar ble Sharif dømt til å betale Olsen 130.000 kroner i oppreisningserstatning. Årsaken var at Sharif la ut innlegg på Facebook der han blant annet hevdet at turtøyprodusenten Stormberg utnytter Nav-systemet og at eieren har syltet ned penger i Kina.

Sharif er tidligere dømt til fengsel i ni måneder for skatteunndragelser og regnskapsrot.

