Eva Joly kritisk til at rapport om fiskeriselskapet Samherji ikke gjøres offentlig

Ifølge Dagens Næringsliv representerer Joly varsleren Johannes Stefansson, som ga mer enn 30.000 dokumenter om sakskomplekset til WikiLeaks.

– Dette er vanlig taktikk og står i alle bøker om krisehåndtering, sier Joly.

Det er advokatfirmaet Wikborg Rein som på oppdrag fra Samherji har laget rapporten. Ifølge Fiskeribladet vil det islandske selskapet nå ikke opplyse hvorvidt rapporten blir gjort offentlig.

– En rekke læringspunkter

Samherji anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia. Overfor Dagens Næringsliv kommenter talsperson Margrét Ólafsdóttir rapporten slik:

– Vi har mottatt en svært omfattende granskningsrapport, og det er åpenbart en rekke læringspunkter i denne. Det er ingen tvil om at Samherji har latt enkeltpersoner eksponere datterselskaper på kritikkverdig vis. Samherji har imidlertid på det sterkeste avvist at selskapets konsernledelse hadde som intensjon at noe datterselskap skulle begå kritikkverdige handlinger for å oppnå fordeler.

Økokrim er på saken

Norske Økokrim startet i november i fjor arbeidet med å finne ut av om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med transaksjoner gjennom DNB gjort av fiskerikonsernet. Banken har ifølge NRK stengt alle kontoene til det islandske selskapet.

DNB tar saken på alvor og ønsker å komme til bunns i den, opplyste informasjonsdirektør Even Westerveld i en epost til NTB. Han understreket at selv om saken kan avdekke «forbedringspunkter i bankens arbeid», er det altså ikke DNB, men Samherji, som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking.

(©NTB)