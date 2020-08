Dømt aksjemegler benådet som følge av menneskelig svikt i politiet

SLAPP FENGSEL: Aksjemegleren ble ikke innkalt til soning før fem og et halvt år etter at dommen falt i lagmannsretten. Foto: NTB Scanpix

Aksjemegleren ble benådet i en kongelig resolusjon forrige uke, melder Dagens Næringsliv. Både stats- og riksadvokaten støttet benådningen. Ifølge DN kom støtten som følge av en menneskelig svikt i politiet.

Dommen på tre års ubetinget fengsel for utroskap og brudd på ligningsloven ble nemlig aldri fullbyrdet. På grunn av en menneskelig feil ble ikke aksjemegleren innkalt for soning før i 2019, fem og et halvt år etter at dommen falt i lagmannsretten.

– Det at personen er domfelt for grov utroskap og grov skatteunndragelse med en samlet strafferamme på tolv år, tilsier at en benådning er svært uheldig ut fra allmennpreventive hensyn, heter det i begrunnelsen statsadvokaten har gitt for å støtte benådningen.

Jussprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen sier til DN at det ikke er unaturlig med benådning når det går så lang tid fra dom til soningsinnkalling.

– Det er klart at her har det sviktet. Sånn kan vi ikke ha det, sier Strandbakken.

