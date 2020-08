Derfor reagerer politiet på manglende skospor fra Tom Hagen

POLITIET: Holder fast ved teorien om at Hagen-familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB Scanpix

Etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets bolig i Lørenskog, har Hagen ifølge VG forklart at han lette gjennom hele huset da han kom hjem fra jobb. Han skal ha forklart at han ikke tok av seg skoene før han søkte gjennom huset.

Dette har fått politiet til å stusse. TV 2 har tidligere meldt at ett av indisiene mot Hagen er at politiet ikke finner skosporene hans, men flere andre skospor, på åstedet.

Grunnen til at politiet reagerer på det, er ifølge VG nettopp at Hagen selv har forklart at han hadde skoene på. Dette skal være ett av indisiene som er lagt fram i rettsforhandlinger som har endt med varetektsfengsling i tingretten og løslatelse i lagmannsretten.

Verdien av dette manglende funnet er omdiskutert.

– Man kan ikke bruke fravær av skoavtrykk som noe sikkert bevis for at Tom Hagen eller andre ikke har gått med sko inne på åstedet på forsvinningsdagen, sier Per Angel, tidligere leder for Kripos' åstedsgruppe til VG.

