Tekniske bevis sentralt i Bertheussen-saken

RETTSSAKEN NÆRMER SEG: Under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen vil påtalemyndigheten legge fram flere tekniske bevis de mener synliggjør at hun har gjort det hun er tiltalt for. Her aktor i saken, statsadvokat Frederik Ranke (til venstre) i samtale med tiltaltes forsvarer, advokat John Christian Elden. Foto: NTB Scanpix