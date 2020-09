Norske sjømatbedrifter utnyttes til å svindle utenlandske importører

En av dem som ble svindlet er Clement Insor-Brown i selskapet Ombro Ghana Limited. I januar bestilte han 26 tonn makrell fra en som utga seg for å jobbe for Espevær Laks på Bømlo i Sunnhordland.

– Jeg fant selskapet på nettstedet Sea-Ex.com mens jeg lette etter norsk makrell. Jeg kontaktet dem, og de svarte med et tilbud, sier Insor-Brown til Aftenposten/E24.

Han fikk kort tid etter en faktura på 31.360 euro, om lagt 330.000 norske kroner, og en bekreftelse på at betalingen var mottatt. Deretter ble det stille.

Daglig leder Arnstein Brekke i Espevær Laks sier selskapet kun driver med slakting og ikke salg av produkter. Flere eksportører har henvendt seg til selskapet etter å ha blitt utsatt for svindel, og Brekke sier det er «veldig beklagelig» å bli utnyttet på denne måten.

Politiet i Norge etterforsker et internasjonalt svindlernettverk som har lurt til seg millioner av kroner. Det har kommet inn over 40 anmeldelser og flere personer fra ulike deler av landet er pågrepet for hvitvasking.

– Jeg kan ikke si så mye om hvem de er, da det er en pågående etterforskning, sier avsnittsleder Marthe Gaugstad Birkeland i økonomiavdelingen i Vest politidistrikt til avisen.

