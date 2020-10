Aktoratets indisier mot Laila Anita Bertheussen begynner å bli tallrike

Etter tre uker i Oslo tingrett har påtalemyndigheten ennå ikke lagt fram noen håndfaste bevis som nagler henne til noen av hendelsene som har ført til tiltalen om angrep på demokratiet.

Men statsadvokatene Frederik Ranke og Marit Formo har ufortrødent lagt fram stadig flere indiser de mener beviser at ingen andre enn 55-åringen kan stå bak den merkelige kjeden av hendelser mot henne selv, daværende justisminister Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde vinteren 2018–2019.

Samsvar mellom feil på frimerker. Samme papirtype som trusselbrev var skrevet på og som ble funnet hjemme hos Wara og Bertheussen. Videobilder av det som ser ut som emballasje og en nyinnkjøpt printer som blir lastet inn i samboerparets bil for å kastes. En tilsvarende printer som mest trolig er brukt til å skrive ut trusselbrev på og som beviselig var koblet til Bertheussens PC i to timer den aktuelle dagen.

En tusj sannsynligvis lik den som ble brukt til å skrive «rasisit» på veggen og et slags hakekors på parets bil, ble også funnet inne i boligen på Røa. Videre brukte Bertheussen uvanlig lang tid på veien hjem den dagen noen festet tøyremser med bensinflasker til bilen.

Bertheussen nekter for alle punkter i tiltalen og mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har latt den egentlige gjerningspersonen, som kan ha blitt påvirket av teaterstykket «Ways of Seeing», gå fri.

– Veldig sterk rekke

– Vi mener vi har en veldig sterk indisierekke mot henne. Det varierer fra hendelse til hendelse hvor sterke de er, men det er viktig å huske at det ikke var noen mistanke mot den tiltalte da etterforskningen startet. Hadde vi hatt en konkret mistanke mot henne da det hele startet, ville det kanskje sett annerledes ut, sier Ranke til NTB.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, stiller seg ikke uventet helt annerledes til opplysningene som så langt er lagt fram i retten.

– Det er ikke noe som er kommet fram i retten hittil som ikke har vært kjent fra før. Vi bestrider ikke undersøkelsene, men vi mener at dette totalbildet ikke er nok. Vi mener fremdeles at hele grunnlaget for tiltalen er for tynt til domfellelse, sier Elden til NTB.

Skriftgranskere

Tirsdag vil to skriftgranskere, en fra Kripos og Reidun Wilhelmsen, som er engasjert av forsvarerne, vitne i retten. De vil gi dommerne sin vurdering av et trusselbrev som ble funnet i postkassen til Wara og Bertheussen 2. mars i fjor.

Begge sier at det er en viss grad av likhet mellom skriftprøven Bertheussen avga under etterforskningen og brevet som er undersøkt.

Kripos skriver i sin konklusjon at det taler sterkt for at den omstridte skriften er utført av Bertheussen. Wilhelmsen sier det er sannsynlig at det er Bertheussen som har skrevet brevet.

Reagerte kraftig

– Her er det to skriftgranskere som knytter deg til dette brevet. Den ene sterkt og den andre med mer enn 50 prosents sannsynlighet, sa Ranke da han fredag konfronterte Bertheussen med konklusjonene fra skriftgranskerne.

– Den skriftanalysen er helt absurd. Det er noe av det verste jeg har hørt i hele livet. Jeg har ikke skrevet de ordene. De følelsene jeg får om at jeg skal ha skrevet dette, har jeg ikke ord for, sa tiltalte.

Surt forhold

Etter at Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde vitnet i retten i sist uke, har også klimaet mellom de to partene blitt tydelig forsuret.

I sitt vitnemål fortalte Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun og flere andre i den omtalte chattegruppa begynte å få mistanke til at det var Bertheussen som kunne stå bak de etter hvert mange hendelsene mot justisministerens hus i Vækerøveien og trusselbrevet mot ekteparet Tybring-Gjedde i begynnelsen av februar i fjor.

– Dette var opplysninger hun ikke hadde kommet med tidligere i saken, sier Elden.

Mens Tybring-Gjedde i retten sa hun ble opprørt, sint og redd av trusselen, reagerte hun på at Bertheussen ikke lot til å bli nevneverdig påvirket av alle de ubehagelige hendelsene mot henne selv og Wara.

– Vi syntes alt rundt dette var absurd, men i motsetning til visse andre var vi aldri redde. Verken jeg eller Tor Mikkel var det. At Tybring-Gjedde løp rundt som noen forskremte gjess, det får være deres problem, sa Bertheussen fredag.

(©NTB)