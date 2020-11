Mann siktet for å ha bedratt investorer for over 50 millioner

Pengene skulle gått til eiendomsprosjekter på Østlandet, noe de i stor grad ikke har gjort, ifølge Økokrim.

Mannen er i slutten av 30-årene og er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap.

Samboeren også pågrepet og siktet

Hans samboer er også pågrepet, siktet og avhørt i forbindelse med aksjonen, og det er blitt foretatt ransakinger flere steder, opplyser førstestatsadvokat Marianne Bender i en pressemelding.

Hun bemerker at bedragerne i slike saker ofte fremstår utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

– I dette tilfellet hadde siktede kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med, fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut, er en trygg investering, sier Bender, som er påtaleansvarlig i saken.

Vist seg å være lukrativ i Norge

I Økokrims trusselvurdering for 2020 pekes det på at bruk av eiendom til å utføre bedrageri har vist seg å være lukrativt i Norge.

Ifølge Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse utgjorde investeringer i falske selskaper 92 millioner kroner i 2018.

– Det er viktig at det blir allmenn kjent at slike bedragerier er utbredt og at folk må være forsiktig med hvor de investerer sine oppsparte midler, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.