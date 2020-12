Tom Hagen siktet for å ha skarpladd hagle på soverommet

Politiet har tatt ut ytterligere en siktelse mot drapssiktede Tom Hagen. 70-åringen er nå også siktet for å ha ulovlig oppbevart flere våpen i sitt hjem.

Hagen skal ha fryktet at gjerningspersoner skulle komme tilbake etter at kona forsvant. Derfor hadde han en ladd hagle ved senga si.

Han er også siktet for å ha oppbevart fire pistoler.

Politiet tror at Anne-Elisabeth Hagen, Tom Hagens kone, ble drept inne i huset deres på Lørenskog i oktober 2018. De mener Hagen, enten alene eller i samarbeid med andre, står bak.

Ny siktelse

Politiet har nå tatt ut enda en siktelse mot 70-åringen i forbindelse med ransaking i hjemmet i november 2018, og melder å ha funnet følgende i huset:

To plomberte pistoler av typen Astra

En rusten Husqvarna-pistol fra 2. verdenskrig

En Smith & Wesson-pistol

En skarpladd hagle

Flere haglpatroner og 9 millimeter-patroner

Hagen manglet våpenkort for pistolene, og våpnene skal heller ikke ha blitt oppbevart korrekt i våpenskap.

– Alle pistolene ble over tid lagret i en skipskiste av stål med solid lås, men kista er noe defekt, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort DA.

NRK skriver at Tom Hagen mener han tidlig orienterte politiet om våpnene etter forsvinningen, og at han fikk til svar at han ikke trengte bekymre seg over dette, ifølge forsvarer Svein Holden.

Ifølge Holden erkjenner Hagen straffskyld for manglende våpenkort og feil oppbevaring av Smith & Wesson-pistolen. Han erkjenner også straffskyld for enkelte av patronene. Noen av patronene hevder Hagen at han ikke har plassert der selv, og ikke kan ta på seg skyld for.