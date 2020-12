Svindlet til seg 26 mill. – risikerer 30 år i fengsel

To reserver i den amerikanske hæren har erklært seg skyldige i svindel og svindelforsøk i USA.

Over en periode på halvannet år har de to utgitt seg for å være personer de ikke er og innledet romantiske forhold til eldre over hele landet. Det har resultert i en fortjeneste på hele 3 millioner dollar, eller 26 millioner kroner, ifølge Department of Justice.

Myndighetspersoner sier at svindelen skal ha foregått mellom februar 2018 og september 2019.

Josept Iorhemba Asan Jr. og Charles Ifeanyi Ogozy skal ha operert med flere falske e-poster, brukt falske identiteter og fått tilgang til hemmelig business-korrespondanse.

Dette har i sin tur gjort at ofrene har overført penger til kontoer styrt av medlemmer av svindelen, ifølge den føderale tiltalen. Et av ofrene som har blitt svindel skal også ha vært en krigsveteran, som blir sett alvorlig på i domfellelsen.

– Det faktum at Mr. Asan og Mr. Ogozy, som selv frivillig ikler seg vår nasjons uniform og har sverget en ed om å holde vår grunnlov, også har svindlet en organisasjon for veteraner, er ytterligere en fornærmelse mot ofrene i saken, sier William F. Sweeney Jr, FBI Assistant Director-in-Charge i DOJ-fellelsen.

Han informerer om at «fordi de valgte å bryte loven vil disse to krigsreservene nå rulle videre til føderalt fengsel».

30 år i fengsel

I tillegg har Asan og Ogozy lurt eldre menn og kvinner til å tro at de var i et romantisk forhold, og således overført penger til svindlernes bankkonto.

For å hvitvaske pengene åpnet Asan og Ogozy flere kontoer i navn at falske bedrifter: Uxbridge Capital, Renagade Logistics og Eldadoc Consulting. Deretter overførte de pengene til hverandre og flere medlemmer i Nigeria.

En stor del av byttet skal ha blitt tatt ut i kontanter og har ikke blitt funnet av DOJ.

– Krigsreservene og deres sammensvorne har ufølsomt gjort eldre menn og kvinner, og til og med krigsveteraner til ofre. Jeg takker FBI og US Army Criminal Investigation Division for å holde disse krigsreservene ansvarlige for sine uærlige handlinger, sier Audrey Strauss, statsadvokat i Manhattan.

Ifølge DOJ skal de to lovbryterne domfelles i april 2021. Maksgrensen for svindel av denne typen er 30 år i fengsel.