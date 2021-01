Har 30 mill. utestående hos Økokrim-siktet

– Utpå vårparten 2019 fikk jeg mistanke om at det var noe som ikke stemte. Jeg ringte til et par av de andre investorene, som hadde funnet ut det samme. Da forstod vi at Eriksen hadde stukket av med pengene, sier Leif Bråten.

Høsten 2018 ble han kontaktet av en såkalt investeringsrådgiver fra Eira, selskapet som bedragerisiktede Erik Eriksen står bak og som etterhvert fikk navnet Agilis. Etter et møte med den kvinnelige rådgiveren i Eiras lokaler på Aker Brygge bestemte han seg for å plassere sparepenger i det han trodde var et eiendomsprosjekt på Løren i Oslo.

– Hun virket troverdig, ga et solid inntrykk, og svarte godt på alle spørsmålene mine. Jeg bestemte meg for å gå inn med 500.000 kroner, forteller Bråten, som har bakgrunn fra blant annet IBM og har sittet i styret til Aass Bryggeri.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte bestemme meg i løpet av uken. Da ble jeg lovet å få tilbake pengene sommeren 2019, sier han.

Halvannet år

Eiendommen på Løren skal ha blitt kjøpt for 16,4 millioner kroner. Eneboligene skulle koste til sammen 34,6 millioner å bygge inkludert tomtekostnaden, og investorene ble fortalt at de tre husene skulle selges videre for rundt 42 millioner.

– Jeg fikk se tegninger, og trodde ikke det kom til å bli vanskelig å selge eneboliger i dette området. Selv om det hørtes dyrt ut med 13,3-13,4 millioner per hus, sa de at prisene kunne gå ned til 12 millioner og fremdeles være et vellykket prosjekt, sier Bråten.

– Vi skulle likevel få tilbake pengene våre, med renter.

De ble lovet en avkastning på mellom 8 og 10 prosent rente, og investeringene skulle tilbakebetales med renter i løpet av ett til 1,5 år.

Etter planen skulle byggestart være høsten 2019, men slik ble det altså ikke. Konkurs i Agilis ble åpnet i slutten av juli 2019. Da var selskapet tappet for penger. Og like før jul i fjor ble Eriksen siktet av Økokrim for grove bedragerier av nærmere 90 investorer for rundt 50 millioner kroner.

Brukte pengene privat

Sammen med 59 andre Løren-investorer frykter Bråten nå at alle pengene deres er tapt. Totalt betalte de inn rundt 40 millioner kroner til Oslo-prosjektet, men Eriksen og hans selskaper hentet også inn ytterligere cirka 14 millioner til et eiendomsprosjekt på Larkollen i Rygge kommune.

– I prospektene som ble sendt ut endret beløpene som man trengte til de ulike prosjektene seg etterhvert, det ble lånt inn mer enn de opprinnelig sa de trengte, forteller Bråten.

– Vi har fått utbetalt cirka 25 prosent av innskuddene, og har ikke store forhåpninger om å få ut mer. Vi håper selvsagt at det kan finnes noe mer penger, selv om det ikke dreier seg om mye, fortsetter 80-åringen.

Ifølge både Økokrim og boet etter Agilis-konkursen skal Eriksen og hans samboer, som også er siktet i saken, ha brukt store summer privat. Rundt 16 millioner kroner skal ha blitt brukt til andre ting enn eiendomsutvikling, deriblant dyre klokker, andre privatpersoner og parets andre selskaper.

Ringte pensjonister

Etter at Agilis gikk konkurs forsøkte investorgruppen å gjennomføre prosjektet på egen kjøl. Advokat Anders Kvarberg, som i utgangspunktet hadde oppdraget med å selge Løren-tomten fra opprinnelig eier og på denne måten kom i kontakt med Eriksen, tok over styringen av selskapet på vegne av investorene - men uten hell.

Nå representerer han de 60 långiverne, som alle er i godt voksen alder.

De fleste har gått inn med en halv til en million kroner, men en kvinnelig pensjonist skal ha investert 2,5 millioner kroner i Eira-/Agilis-prosjektet.

– Eriksen og hans medarbeidere ringer ikke folk tilfeldig. De kontakter passe formuende pensjonister som ikke vet hvor de skal plassere pengene sine, og som har lite erfaring med investeringer og aksjemarkedet, sier Kvarberg.

Hadde troen

Hvorfor akkurat Bråten og de andre Løren-investorene ble oppringt vet hverken Kvarberg eller Bråten selv.

– Det er uklart. Vi trodde kanskje de hadde fått informasjon fra en bank, men det er i så fall snakk om 20 ulike banker. Fellesnevneren er imidlertid at alle har vært involvert i Acta eller tilsvarende prosjekter, og det antas at kundelister er ute i markedet, sier 80-åringen.

– Men jeg har aldri vært involvert i slike prosjekter tidligere, og dette blir nok det siste også, mener han.

Finansavisen har vært i kontakt med Eriksens forsvarer, advokat Thomas Skjelbred i Elden.

– Eriksen hadde troen på at dette skulle bli et lukrativt prosjekt for de som hadde investert i dette. Han synes derfor det er leit at prosjektet ikke gikk som forventet og at det kan ha påført tap for involverte parter. Utover det har Eriksen ingen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt, skriver Skjelbred i en e-post til Finansavisen.

Økokrim fortsetter på sin side etterforskningen av Eriksen, men har foreløpig ikke tatt ut noen tiltale mot ham.