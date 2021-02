Kokain verdt mange millioner kroner fløt i land i Sverige

KOKAIN: Skånes strender er godt kjent blant dem som liker bading, surfing og annet sjøliv, som her ved Ängelholm. Men litt lenger sør, ved Höganäs, avdekket en privatperson og tollere et forsøk på å bruke kysten som base for smugling av kokain verdt flerfoldige millioner. Foto: NTB