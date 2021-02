Fem års fengsel for Bergen-investor

Det var i midten av juli 2019 at tiltalen mot den skandaleombruste eiendomsinvestoren Eirik Hokstad fra Bergen ble tatt ut av statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane. Det handler om bedrageri i 100-millioners klassen og forfalskning av dokumenter. I tiltalen går det frem at store deler av disse pengene er fra Pareto Bank.

Hokstad skal ha lurt banken til å utbetale totalt 93 millioner kroner.

I en fersk dom fra Bergen tingrett blir Hokstad dømt til fem års fengsel. I tillegg fratas han rettigheter til å drive næringsvirksomhet og være styreleder, styremedlem eller daglig leder i selskaper i fem år.

– Dommen er ikke forkynt for min klient ennå. Dessverre har retten prioritert å sende den til pressen først, sa advokat Erik Ulvesæter, som representerer Hokstad, da Finansavisen ringte ham torsdag formiddag.

Innrømmet alt

Da rettssaken startet i slutten av januar i år tilsto Hokstad ifølge Dagens Næringsliv alle forholdene han var tiltalt for.

– Fem år er for høyt, men det er betydelig under straffen politiet foreslo. Det er to år lavere enn politiets påstand, noe som viser at de ikke helt var på rett spor, mener Ulvesæter.

Hokstad har innrømmet å ha forfalsket en rekke kjøpe- og leiekontrakter, og for å ha opprettet falske e-poster i navnet til en advokat ansatt i Simonsen Vogt Wiig. E-postene ble brukt for å bekrefte at et økonomisk oppgjør hadde funnet sted våren 2018.

Han dømmes nå for fem tilfeller av grove bedragerier. Hokstad har signert falskt på 29 lånekontrakter med investorer, og begått identitetstyverier fra 14 personer.

«Retten vil i skjerpende retning legge vekt på at tiltalte over mange år har begått den alvorlige kriminaliteten slik beskrevet ovenfor og som har rammet både banker, private investorer og privatpersoner», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Stor sum

I tillegg trekker retten frem at Hokstad har utviklet et mønster der han gjennom straffbare grove bedragerier har skaffet likviditet til selskaper, noe som har påført kreditorer store tap. Dette har pågått over lang tid, og har eskalert.

Dessuten påpekes det i dommen at Hokstad fortsatte med kriminelle handlinger også etter at han ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av 2017. Den store summen virker også i skjerpende retning.

Den tidligere eiendomsinvestoren ble kjent for allmennheten da han, sammen med eks-kompanjong Asgeir Steinsland Hansen, bygget opp selskapet Sorbonne, som drev med leilighetsutleie i Bergen.

Selskapet slo seg selv konkurs i 2016. Året etter ble både Hokstad og Hansen siktet for grov økonomisk utroskap, men siktelsen mot sistnevnte ble senere henlagt.