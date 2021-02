Saudi-prins innblandet i mord

En etterretningsrapport fra CIA retter søkelyset mot den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman etter drapet på Jamal Khashoggi, journalist i Washington Post, tilbake i 2018.

Detaljene i rapporten er hemmeligholdt frem til fredag, men bygger på innsideinformasjon fra saudiarabiske kilder som sier at prinsen skal ha gitt grønt lys til drapet, ifølge Bloomberg.

Det er ikke klart hvor mye informasjon rapporten vil avsløre om bin Salmans innblanding når den blir sluppet fredag.

Skjult av Trump

Det viser seg at Trump-administrasjonen valgte å holde rapporten som nå skal lanseres, hemmelig.

– Kanskje han gjorde, kanskje ikke, sa tidligere president Donald Trump, og understreket de økonomiske fordelene med å selge våpen til landet.

Hans daværende utenriksminister Michael Pompeo sa at USA ikke har noe direkte bevis som knytter Saudi-prinsen til drapet.

Det at rapporten slippes nå er et tegn på at Biden-administrasjonen har besluttet å revurdere forholdet til Saudi-Arabia etter flere brudd på menneskerettighetene.

Det er flere indisier som allerede er kjent i saken, så for Prins bin Salman gjenstår det ennå å se om rapporten har flere bevis enn det som allerede er kjent.

Nekter for drapet

President Joe Biden har snakket med kronprinsens far Kong Salman i forkant av publiseringen av rapporten. Prins Salman nekter for å ha noe å gjøre med drapet, men sier han tar symbolsk ansvar ettersom han er landets leder.

Saudiarabiske myndigheter hevder drapet har blitt gjennomført av svikefulle agenter som i ettertid har blitt tiltalt og dømt.

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet (State Department) Ned Price nekter å kommentere rapporten, men understreker at USA kan se etter andre måter å straffe Saudi-Arabia på.

– Vi kan kutte i våpensalg og innføre sanksjoner. Jeg tror vi om ikke lenge vil være i en posisjon der det handler om å holde noen ansvarlig for denne forbrytelsen, sier Price til Bloomberg.

Import- og eksporthandel mellom USA og Saudi-Arabia beløp seg på 39 milliarder dollar – 334 milliarder kroner – i 2019. Det gjør Saudi-Arabia til den 27. største handelspartneren, men en av de største partnerne hva gjelder våpenhandel.