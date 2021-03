VANT OG TAPTE: Førstestatsadvokat Håvard Kampen og politiadvokat Erlend Stenberg i Økokrim. Foto: Foto: Iván Kverme





I mai 2017 ble Sjursen, innleid Pareto-rådgiver Vestrum og meglerhusets corporatesjef Petter Dragesund tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon. Sistnevnte ble frikjent av Oslo tingrett i begynnelsen av 2019, og nå er også Pareto-ansatt nummer to frikjent.

– Vi konstaterer at retten følger oss på hva som har skjedd i saken, de er enige i at det har skjedd et bedrageri av norske investorer og at det norske aksjemarkedet ble manipulert. Men lagmannsretten deler seg i spørsmålet om hva som er blitt bevist at Sjursen forsto, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.



For stor tvil

Men selv om lagmannsretten landet på full frifinnelse for Sjursen, var retten delt. Et mindretall mener den tidligere Pareto-megleren visste det var Severstal som sto bak, og at han dermed er skyldig.

Det trekkes blant annet frem at Sjursen visste det var aktuelt for Severstal å kjøpe store aksjeposter, og at det var «påfallende» at han ikke forsøkte å tilby Crew-poster til det russiske selskapet direkte.

Men flertallet i lagmannsretten mener bevisene ikke var gode nok. Ifølge dommen er flertallet «ikke i tvil om at Sjursen forsto at handlene i blokk 3 skjedde for å ivareta Severstals interesser i oppkjøpsprosessen i Crew. Lagmannsrettens flertall mener imidlertid at det etter bevisførselen er rom for en viss tvil om hvordan Sjursen vurderte Severstals konkrete tilknytning til blokk 3-handlene».

«Disse dommerne finner det derfor ikke bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at Sjursen innså at Severstal hadde en så nær tilknytning til blokk 3-handlene at prisgarantien ble utløst. Det betyr at Sjursen må frifinnes», heter det videre.

Skatteparadiser

Det er slett ikke første gang Økokrim-saker ender med frifinnelse. I mars i fjor ble en Arctic-megler og en investeringsrådgiver frifunnet i to rettsinstanser, etter at Økokrim tiltalte dem for markedmanipulasjon og innsidehandel.

Samme år ble to eks-direktører og TGS Nopec frikjent for grovt skattesvik i Borgarting lagmannsrett. Transocean-saken endte også med frifinnelse, og det samme gjorde det i Økokrim-sakene mot tidligere Yara- og Vimpelcom-topper.

– Hva har dere lært av denne saken?

– Vi har fått illustrert at internasjonale skatteparadis-strukturer er velegnet for å begå straffbare handlinger som rammer enkeltpersoner, selskaper, offentlig virksomhet og aksjemarkedet i Norge, sier førstestatsadvokat Kampen.