Fredag avslørte spansk politi i Malaga at de har funnet en ubåt på 30 fot som kunne lastes med 2,2 tonn med narkotika.

– Dette er et tydelig tegn på hvor langt kartellene går for å få ulovlig narkotika inn i Europa, sier politiet i en uttalelse.

Funnet kom som et resultat av en internasjonal operasjon som førte til at 52 mennesker ble arrestert og 400 kilo med kokain ble beslaglagt – i tillegg til flere typer narkotika og kontanter.

Narko-ubåten ble laget av glassfiber og kryssfinér og ble drevet frem av to 200 hestekrefters motorer. Politiet hevder den ikke har vært sjøsatt ennå.

Narko-ubåter er ikke noen ny oppfinnelse og har transportert narkotika fra Colombia til Mellom-Amerika i en årrekke. Fartøyene ligger for det meste under vann, men er ikke helt under vannoverflaten.

DEA – den amerikanske etaten som skal bekjempe ulovlig håndtering og handel av narkotika – har sagt at Europa har gått forbi USA som verdens største kokainmarked.

De fleste leveransene med kokain er gjemt på containerskip som går til havn i store havner som Antwerp i Belgia og Rotterdam i Nederland, ifølge Wall Street Journal.

Denne mindre ubåten skulle mest sannsynlig brukes til å transportere narkotika inn til land fra et større skip ute på Atlanterhavet.