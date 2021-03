Mener Saudi-konge brøt loven med gave på 850 millioner

En sveitsisk domstol undersøker nå om den avdøde saudiarabiske Kong Abdullah bin Abdulaziz al-Saud brøt loven før han døde.

Tilbake i 2008 ga han en gave på 100 millioner dollar, eller nær 850 millioner kroner, til den spanske kongen Juan Carlos I av Spania.

En høring ble gjennomført bak lukkede dører i Geneve i forrige måned for å diskutere om det har skjedd et lovbrudd i henhold til saudiarabisk lov i forbindelse med pengegaven. Det viser dokumenter Bloomberg har fått tak i.

Enorme Saudi-verdier

Avhengig av utfallet av undersøkelsene kan dette gjøre at Sveits ikke lenger blir den foretrukne destinasjonen for saudiarabiske rikdommer.

Investorer fra Midtøsten hadde 432 milliarder sveitiske franc – over 3.900 milliarder kroner – lagret i landet ved slutten av 2019, ifølge Swiss Bankers Association. Det er nær en femtedel av all rikdom i landet.

De saudiarabiske myndighetspersonene som overførte de 100 millioner dollarene har ikke kommentert saken.

Panama-selskap

Betalingen skal ha vært en takk fra Kong Abdullah for hjelpen Juan Carlos hadde ytt da en religiøs sammenkomst hadde blitt arrangert i Madrid, ifølge den spanske avisen El Pais.

BBC melder nå at gaven fra Kong Abdullah ble overført til et Panama-registrert selskap som ble oppløst i 2012. Juan Carlos dro til de Arabiske Emirater i fjor, ifølge det engelske mediet.

Undersøkelsene kommer i kjølvannet av at den nåværende kronprins Mohammed bin Salman har erklært at kampen mot korrupsjon skal være en kampsak for ham.

Ifølge Bloomberg er strafferammen for en forbrytelse av denne standarden fengsel i inntil 10 år og en bot på 20.000 riyal – 45.000 kroner.