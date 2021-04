Stortingsrepresentant tiltalt for grovt bedrageri

Tiltalen omfatter 61 reiseregninger fra høsten 2016 til høsten 2018. Det dreier seg om et beløp på drøyt 115.000 kroner.

– Det er tatt ut tiltale for forsettlig grovt bedrageri, idet påtalemyndigheten mener Liadal visste at reiseregningene inneholdt feil opplysninger og at hun innleverte dem for å få utbetalinger fra Stortinget som hun visste hun ikke hadde krav på, opplyser statsadvokat Monica Krag Pettersen ved Oslo statsadvokatembeter, som har tatt ut tiltalen.

Erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen

Aftenposten har avslørt at Liadal gjennom flere år har levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket private reiser og oppgitt lengre avstander i kjøregodtgjørelseskrav enn det som er riktig.

Forsettlig grovt bedrageri har en strafferamme på seks års fengsel. Liadal, som representerer Rogaland på Stortinget, har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. Hun erkjenner seg fortsatt ikke skyldig etter tiltalen, opplyser forsvareren hennes, advokat Erik Lea, til NTB.

– Min klient mener at en del av det som står i tiltalebeslutningen, er direkte feil. En del av det som står der, erkjenner hun å ha foretatt seg, men det har vært uaktsomt og på ingen måte forsettlig. Hun har ikke hatt noen som helt hensikt om å berike seg selv, sier han.

Liadal ble anmeldt i april 2019, og politiet gjennomgikk 700 reiseregninger før de tok ut siktelse, som nå har endt i en tiltale.

Ap: Sterkt beklagelig

Liadal har hele tiden gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Leder Torstein Tvedt Solberg i Rogaland Ap avventer en dom i saken.

– Det er sterkt beklagelig at Hege urettmessig har mottatt penger fra Stortinget. Hun har selv sagt at hun vil gjøre opp for seg, og at alt skal betales tilbake, sier Solberg.

Lang prosess

Advokat Erik Lea sier påtalemyndigheten har klart å finne fram til «en del feil» som beløper seg til 118.000 kroner etter å ha bladd seg gjennom tusenvis av bilag.

Han sier det har tatt forferdelig lang tid, over to år, noe som har vært en enorm belastning for Liadal. Han reagerer da på at beslutningen omsider blir kommunisert ut i en pressemelding fredagen før påskeferien.

– Jeg synes det er dårlig gjort overfor Liadal. Det kunne de spart seg for, sier Lea.

Nå håper han at rettssaken kommer opp før utgangen av året.

