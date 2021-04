Tom Hagen kan forbli drapssiktet på ubestemt tid

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, har lenge vært kritisk til politiets etterforskning, men svarer diplomatisk at han er trygg på at politiet vil sjekke klienten ut av saken.

– Tom Hagen synes det er bra at politiet fortsatt etterforsker saken med en betydelig innsats. Det er naturligvis belastende for ham å ha status som siktet, men vi er trygge på at politiet vil klarlegge at han ikke har noe å gjøre med bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sier forsvarer Svein Holden til NTB.

Dramatisk vending

Pågripelsen av ektemannen var en dramatisk vending i saken, men bevisene mot 70-åringen er av to rettsinstanser vurdert som for svake. Selv nekter Hagen for at han har noe med saken å gjøre.

Nedre Romerike tingrett fengslet Hagen ut fra skjellig grunn til mistanke om drap eller medvirkning til drap på ektefellen. Tom Hagen anket til lagmannsretten, som ikke delte politiets oppfatning om dette og løslot ham. Politiet tok saken til Høyesterett, men heller ikke der delte dommerne etterforskernes syn og forkastet anken. Etter elleve dager i varetekt ble Hagen ble løslatt og har siden vært på frifot.

Politiet har flere ganger sagt at de ønsker å avhøre Hagen igjen, men 70-åringen nekter.

Sentrale spor fremdeles

Politiadvokaten sier det fremdeles pågår etterforskning i saken. Både tekniske og taktiske spor er fremdeles til vurdering, og politiet får fortsatt inn ny informasjon.

– Etter politiets oppfatning er det fortsatt en rekke relevante etterforskningsskritt å utføre som kan bidra til å opplyse saken, sier politiadvokaten.

De samme sporene som ble lagt vekt på da politiet gikk offentlig ut om forsvinningen i januar 2019, er fremdeles helt sentrale i politiets etterforskning.

– Både trusselbrevet, kommunikasjon i kryptovaluta og tekniske spor fra åstedet anses som sentrale og handlingsrelaterte spor i saken. Disse er derfor høyt prioritert og noe vi fortsatt jobber med, sier politiadvokaten.

