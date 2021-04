Hollywood-skuespiller arrestert – tjent milliarder på pyramidesvindel

Hollywood-skuespiller Zachary Horwitz – bedre kjent under artistnavnet Zach Avery – ble tirsdag arrestert, mistenkt for å være hovedbakmann bak et pyramidespill i milliardklassen.

Investorene har blitt lurt til å tro at pengene de investerte har blitt brukt til å kjøpe og lisensiere filmrettigheter, ifølge et dokument fra det amerikanske justisdepartementet.

Horwtiz skal ha brukt sin stilling som skuespiller til å lure investorene til å tro at han har nettverk i Hollywood og samarbeider med blant andre Netflix og HBO.

Over en periode på fem år fra 2014 til 2019 skal Horwitz ha hentet hele 690 millioner dollar – 5,9 milliarder kroner – som han delvis har tilbakeført til kundene som «gevinst» på samarbeidet med strømmegigantene.

Utsvevende liv

Sannheten var naturligvis en helt annen – Horwitz hadde ingen kontakter og alt var svindel. Pengene brukte han blant annet til å kjøpe bolig for 5,7 millioner dollar – 48 millioner kroner – i kontanter og leve et utsvevende liv med privatjet til Las Vegas.

I 2019 skal utbetalingene ha stoppet og ifølge Securities and Exchange Commission (SEC) skylder Horwitz fremdeles 227 millioner dollar – 1,9 milliarder kroner – til investorene.

Tirsdag ble Hollywood-skuespilleren arrestert og hans økonomiske midler fryst. Dersom han blir dømt kan han ende opp med fengselsstraff i 20 år.

Horwitz har figurert i Hollywood-filmer som «Trespassers», «The White Crow» og en mindre rolle i «Fury» der Brad Pitt hadde hovedrollen.