Frogner-drapet: Byggekonflikt mellom drapsofferet og siktede

Onsdag morgen ble en kvinne i 50-årene skutt og drept utendørs på Frogner i Oslo. En mann i slutten av 30-årene ble pågrepet kort tid etter i en bil på E18, og er siktet for drapet.

Drapsofferet og den siktede mannen er involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016, ifølge NTB.

Den siktede var prosjektleder for en utbygging av en leilighet i nærheten av åstedet. Drapsofferet var eier av leiligheten sammen med sin mann, som døde i 2018. Samme år tok hun ut søksmål mot drapssiktede.

Ulovlig bygging

I desember 2020 ble drapssiktede dømt i Oslo tingrett til å betale 11,8 millioner kroner, i tillegg til saksomkostnader på 900.000, for uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med en avtale som gjelder leiligheten og et annet boligprosjekt.

Begge prosjektene ble stanset fordi det viste seg at de var bygget større enn hva som var godkjent. I tillegg ble boligprosjektet, også på Frogner, bygget for nær nabogrensene. Retten konkluderte med at den siktede hadde opptrådt grovt uaktsomt, og derfor måtte betale en erstatning på over 12 millioner kroner.

Den 458 kvadratmeter store leiligheten hadde en verdi på 55 millioner kroner før utbyggingene, men ble solgt for 37 millioner kroner etter utbyggingene.

I dommen fra tingretten går det frem at verdien på boligprosjektet ble vurdert til mellom 50 og 70 millioner kroner, men at bruddet på rammetillatelsen vil kunne senke prisen med 10 prosent. Finansavisen har tidligere omtalt en langt høyere anslått pris på boligen.

Politiet: Forretningsmessig relasjon

En ankesak var berammet i Borgarting lagmannsrett i februar neste år, ifølge VG. Det er tatt pant i drapssiktedes bolig i forbindelse med saken, så sent som i mars i år.

Leder for etterforskning og etterretning i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, sa på en pressekonferanse utenfor politihuset på Grønland onsdag ettermiddag at mannen ikke er avhørt ennå.

– Det framstår ikke tilfeldig. Det er en relasjon. Slik dette framstår nå, så er det ingen familierelasjon, men det er en relasjon knyttet opp til noe mer forretningsmessig, sier Metlid.