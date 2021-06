Økokrim etterforsker John Carew for grovt skattesvik

Økokrim kan bekrefte at det har blitt satt i gang etterforskning av John Carew. Bakgrunnen for saken er en anmeldelse fra Skatteetaten. Økokrim mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke Carew for grov skatteunndragelse.

I en melding fra Økokrim fremgår det at Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet. Han mistenkes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

«Dersom du er i Norge mer enn 183 dager i året, så anses du som bosatt i Norge. Alle som er bosatt i Norge skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette. Vi vil nå bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd en skatteunndragelse eller ikke», sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Marianne Bender, i en melding.

Økokrim har foretatt ransakinger på flere adresser. Ingen personer er pågrepet i aksjonen.