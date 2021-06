Økokrim-razzia hos Carew

– Vi etterforsker John Carew for å ikke ha gitt all informasjon i sin skattemelding om inntekt og formue i utlandet. I tillegg mistenkes han for å ikke ha gitt riktig informasjon om inntekt og formue i Norge, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Bakgrunnen er en anmeldelse fra Skatteetaten, som kom i kjølvannet av en langvarig konflikt Carew har hatt med norske skattemyndigheter.

Den tidligere fotballspilleren og Skatteetaten skulle egentlig møtt hverandre i Oslo tingrett tidligere i år, i en strid om betaling av skatt til Norge eller Storbritannia. Men partene inngikk et forlik før saken kom opp, ifølge Dagens Næringsliv.

32 mill. i formue

I timene før pressemeldingen fra Økokrim gikk ut onsdag ved 13-tiden hadde politiet ransaket på flere adresser knyttet til Carew. Et av stedene Økokrim undersøkte var Carews folkeregistrerte adresse på Skillebekk i Oslo. I forbindelse med ransakelsene skal hans telefon og PC ha blitt beslaglagt.

– I utgangspunktet ransaker vi for å sikre bevis i saken, sier Bender, som ikke vil gi nærmere informasjon om hvilke adresser Økokrim har besøkt.

– Dere mistenker ham for grovt skattesvik, hvor store summer er det snakk om?

– Det går vi dessverre ikke ut med, men det har skjedd over flere år, sier førstestatsadvokaten.

Hun påpeker at man ansees som bosatt i Norge dersom man er her mer enn 183 dager i året. Da skal man også opplyse om all inntekt og formue, og betale skatt av det. Ifølge ligningstallene for 2019 hadde Carew en formue på nesten 32 millioner kroner, opp fra 29 millioner året før.

Leilighetskjøp

Carew har tjent godt på eiendomsinvesteringer de seneste årene. I fjor sommer solgte eks-fotballproffen en leilighet på Sørenga for 29,3 millioner kroner, som han kjøpte for 20 millioner i 2017. Ikke lenge etter kjøpte han en ny leilighet i Homansbyen for 29,5 millioner.

Én måned senere ble det kjent at Carew ville selge en leilighet i Battersea i London for cirka 30 millioner kroner. Og i 2018 ble han tilkjent en erstatning på 27 millioner kroner etter en eiendomstvist etter et bygårdssalg i Oslo.

Foreløpig er saken under etterforskning, og Økokrim kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før en eventuell tiltale tas ut. Carews advokat Amund Noss besvarte ikke Finansavisens henvendelser onsdag.

Tidligere i vår ble det kjent at Carew er filmaktuell. Han skal spille rollen som Benny i en ny Olsenbanden-film, som etter planen skal komme på kino høsten 2022.