Kilder med nær kjennskap til etterforskningen sier søndag morgen at han er mistenkt for hvitvasking og kriminelle forbindelser.

Sveitsiske myndigheter innledet en lignende etterforskning av Salameh for flere uker siden.

70-åringen har vært Libanons sentralbanksjef siden 1993 og var tidligere høyt respektert. Men Libanons fungerende statsminister Hassan Diab har gjentatte ganger gitt ham ansvaret for at det libanesiske pundet har kollapset under den økonomiske krisen landet er inne i.

