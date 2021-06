Volkswagen-topp siktet for falsk forklaring

Det kunngjorde statsadvokaten i Berlin onsdag.

– Statsadvokatembetet sikter Winterkorn for å ha avgitt falsk forklaring som vitne overfor granskningskomiteen for dieselbilutslipp 19. januar 2017, står det i uttalelsen.

Winterkorn hevdet at han først i september 2015 fikk vite om ulovlig programvare i Volkswagens dieselbiler, mens han i realiteten trolig visste om det allerede fra mai. Den ulovlige programvaren var der for å lure utslippstester slik at bilene skulle framstå mye mer miljøvennlige enn de egentlig var.

Søndag ble Winterkorn og Volkswagen enige om et forlik der han betaler selskapet 110 millioner kroner som følge av utslippsjukset.