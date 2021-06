Dømt til fengsel for grov hvitvasking

En 37 år gammel mann er i Vestfold tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking av ca. tre millioner kroner. Deler av utbyttet stammer fra bedragerier mot den midlertidige lønnskompensasjonsordningen.

Det melder Økokrim i en pressemelding mandag.

I perioden mars til juni 2020 skal den dømte mannen ha begått grov hvitvasking av til sammen 2.985.000 kroner. I saken inngår anmeldelser fra både NAV og Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim.

«Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte Covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer», kommenterer politiadvokat Anders Orerød i meldingen.

Dommen legger til grunn at allmennpreventive hensyn har stor vekt i slike saker. I skjerpende retning er det i dommen lagt vekt på at domfelte har vært en «nødvendig brikke i å sikre muligheten til å disponere over utbyttet fra de straffbare handlingene i etterkant».