Dømt til fengsel for omfattende svart omsetning

To personer i 50-årene og én person i 80-årene er dømt til fengsel for en rekke straffbare handlinger i forbindelse med omfattende og langvarig svart omsetning i et bilverksted.

Ifølge Økokrim ble alle de tiltalte dømt for utroskap mot selskapet, ulike typer skattesvik, herunder merverdiavgiftsbedrageri, personlig skattesvik og skattesvik for selskapet, unndragelse av arbeidsgiveravgift samt brudd på bokføringsloven.

De pådømte handlingene skal ha pågått over en periode på rundt ti år, og pengene som skulle ha tilfalt selskapet og vært gjenstand for beskatning var i størrelsesorden 25 millioner kroner.

Hver av de domfelte ble også dømt til å tåle inndragning med beløp fra kroner 3,7 til over 7 millioner, ifølge Økokrim. De to yngste domfelte ble endelig fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet.

Lagmannsretten fastsatte straffen for de tre mennene til henholdsvis 3 år og 2 måneder, 2 år og 8 måneder og 2 år og 6 måneder fengsel.