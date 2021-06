Utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening granskes

Organisasjonen mottok 2 millioner kroner til kurs og konferanser fra Politidirektoratet mellom 2011 og 2018. Direktoratet skal granske om utbetalingene var lovlige, skriver Nettavisen.

– Vi går nå gjennom praksis for å sikre at vi har regler og rutiner som er tydelige nok og innenfor regelverket. Inntil videre har vi derfor stanset all praksis med innvilgelse av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner, sier avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet.

Norsk Narkotikapolitiforening har rundt 3.600 medlemmer, som i hovedsak består av politiansatte. Foreningen har vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk.

– Vi har som en rekke andre politiforeninger tidligere søkt og fått støtte fra Politidirektoratet til å arrangere en utdanningskonferanse av høy kvalitet innen forebygging og organisert kriminalitet. Politiet har ikke støttet foreningen med driftsmidler, sier generalsekretær Kristine Olsen Moss i NNPF.

