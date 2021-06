Ny svindelmetode bekymrer Finn.no og Økokrim

Det siste året har Finn.no oppdaget en metode som kan være svært vanskelig å oppdage. Metoden kalles for pengemuldyr.

Sikkerhetssjef Geir Petter Gjefsen i Finn.no forteller til TV 2 at de har sett en stor oppsving i nettopp denne metoden å svindle noen på. Metoden går ut på at såkalte pengemuldyr blir brukt for å gjøre tjenester for folk med kriminelle baktanker. Det kan dermed ende med at en privatperson kan medvirke til bedrageri.

– Disse annonsene kan se veldig like ut som hvilken som helst annen annonse. Ofte er det bare litt billigere produkter, sier Gjefsen og legger til:

– Hvem som helst kan legge ut slike annonser for andre. Vi har fått høre at det er privatpersoner i Norge som har vært inne på Facebook-grupper der de svarer på en stillingsannonse om å hjelpe et firma, sier han.

Å bli brukt som et pengemuldyr på denne måten, kan få store konsekvenser.

– Det er de som setter inn annonsene som gjør noe ulovlig. Konsekvensen er at man medvirker i bedrageri, og kan få ett år i fengsel, sier rådgiver og ekspert på sosial manipulering Anne Dybo i Økokrim.

(©NTB)