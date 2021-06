To brødre har forsvunnet – det har også bitcoin for 31 mrd.

Et advokatfirma i Cape Town har blitt hyret inn fra investorer sier de ikke klarer å spore opp to brødre som formodentlig har svindlet til seg bitcoin verdt milliarder på milliarder av kroner.

Det melder The Hawks – en eliteenhet av de nasjonale politistyrkene i Sør-Afrika. Kryptobørser verden over er blitt advart dersom de digitale myntene skulle bli forsøkt vekslet i kontanter.

Svindelbrødre

De to brødrene, Ameer og Raees Cajee, drev et kryptoselskap kalt Africrypto, og tilbake i april kom første tegn på trøbbel i paradis. Bitcoin-kursen hadde skutt i været og nærmet seg all-time high.

Ameer, den eldste av de to, sendte ut en melding til sine kunder om at selskapet hadde vært offer for et ondsinnet hackerangrep, men ba kundene om ikke å engasjere myndigheter eller advokater.

«Det vil forsinke prosessen med å hente tilbake verdiene», skal beskjeden ha vært.

Skeptiske investorer gjorde nettopp det de fikk beskjed om å ikke gjøre, og hyret inn advokater fra Hanekom Attorneys.

– Vi ble umiddelbart skeptiske da uttalelsen oppfordret til ikke å ta rettslige skritt. Africrypt-ansatte mistet tilgangen til backend-databasen syv dager før det påståtte hackerangrepet, sier Hanekom Attorneys i en uttalelse.

Advokatene fant til slutt ut at bitcoinene var overført fra de sørafrikanske kontoene og kundenes digitale lommebøker, gjennom miksere og tromler, eller til andre større kontoer med bitcoin – hvilket til slutt gjorde de digitale enhetene nær umulig å spore.

Ikke første gang

I fjor skjedde noe av det samme, da en annen sørafrikansk kryptobørs – Mirror Trading International – var skurken i en svindel som endte opp med tapet av 23.000 bitcoin-mynter.

Sørafrikansk «Økokrim» undersøker også saken, men kan ikke innlede en formell etterforskning, ettersom kryptovaluta ikke rettslig er ansett som finansielle produkter i Sør-Afrika.

Historien føyer seg inn i en rekke negative hendelser knyttet til bitcoin og krypto den siste tiden. Kina har strammet grepet rundt bitcoin-mining og sendte kursen ned til under 30.000 dollar for første gang siden januar i starten av uken.

Bitcoin-kursen har tatt av det siste året og er opp 241 prosent siste 12 måneder – til tross for halvering i kursen siden toppen i april på rundt 65.000 dollar. Denne svindelen blir den største svindelen noensinne målt i rene pengeverdier.