Får gigantbot for å ha misledet investorer

Selskapet ble dømt på torsdag, og vil motta en bot på 7,5 millioner euro for å ha misledet investorer ved å feilinformere om bankens finansielle posisjon knyttet til sub-prime eksponering, tilbake i 2007. Advokat i investeringsbanken Eric Dezeuze sier de vil anke saken, da de nekter for straffeskyld.

– Vi mener at vi kommuniserte den tilgjengelige informasjonen angående eksponeringen på en tilstrekkelig måte, sa advokaten til Reuters etter dommen.

Til tross for denne oppfatningen konkluderte retten med at selskapet ikke bare gjorde en feil knyttet til å evaluere eksponeringen, men at de hadde intensjon om å mislede markedet, og at kommunikasjonen var uforståelig.

Hardt rammet

Natixis var en av de franske bankene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2007, da såkalte sub-prime lån kollapset. Sub-prime lån vil si et lån som er gitt til en deltaker som ikke kvalifiserer for de beste lånerentene på grunn av dårlig kreditthistorie.

Investeringsbanken bruker denne perioden som et argument til hvorfor de ikke er skyldige i saken. De sier de ikke bedrev misleding da de ikke kunne forutse hvordan krisen senere ville eskalere.

Den franske markedsregulatoren AMF har tidligere undersøkt om Natixis kunne anmeldes for å ha misledet investorer under finanskrisen, men tok aldri saken videre til retten.