Coop Sverige måtte stenge 800 butikker etter hackerangrep

Leverandøren bak kassasystemene til Coop Sverige ble utsatt for et hackerangrep fredag, noe som har satt betalingssystemene til Coop ute av drift. Som et resultat har Coop vært nødt til å stenge nesten alle sine 800 butikker i Sverige, skriver SVT.

Søndag er systemene fortsatt nede, og majoriteten av butikkene ventes stengt ut dagen, ifølge SVT. Dagligvarekjeden åpner likevel opp et par hundre butikker der det vil være mulig å betale med Coops app for mobilbetaling.

Krever løsepenger for programvare

Hackerangrepet var en form for løsepengevirus (kjent som «ransomware» på engelsk), der hackere tar selskapets programvare som gissel ved å sperre tilgangen til den. Deretter presser de selskapet til å betale løsepenger for å få tilgangen tilbake. Nylig ble Colonial Pipeline utsatt for et lignende angrep, og så seg nødt til å betale 36 millioner dollar til hackerne.

Cybersikkerhetsekspert John Bothner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter anbefaler derimot ikke å betale løsepenger i en slik situasjon, og mener man heller burde forberede seg på fremtidige angrep ved å investere i forebyggende sikkerhetstiltak.

– Internasjonale undersøkelser viser også at et flertall av virksomheter som betaler seg ut av situasjonen blir angrepet igjen på et senere tidspunkt, sier Bothner.

Fredagens angrep var ikke rettet mot selve Coop, men mot det amerikanske programvareselskapet Kaseya. Selskapet leverer programvare til Visma Esscom, som i sin tur drifter kassasystemene til Coop Sverige.

De norske Coop-butikkene fortsetter drift som normalt, da de benytter en annen leverandør til kassasystemene sine.