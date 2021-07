NATO, USA og EU: Kina stod bak Stortinget-hack

Kina får skylden for cyberangrepet på Microsoft tidligere i år, ifølge en pressemelding fra det Hvite Hus mandag.

Angrepet rammet blant annet Stortinget her i Norge, samt titusenvis av bedrifter verden over. Hackerne tok seg inn i Microsofts epostserver Microsoft Exchange, som benyttes av bedrifter som tjeneste for epost og kalender. Det anslås at totalt 250.000 brukere av tjenesten ble påvirket i angrepet.

Stortingspresident Tone W. Trøen omtalte angrepet som «et angrep på vårt demokrati» på en pressekonferanse i mars, ifølge Aftenposten.

Nå slår USA, EU, NATO, Storbritannia, Australia, Canada, New Zealand og Japan seg sammen mot trusselen. Dette markerer også første gangen NATO som militær allianse stiller seg mot Kinas cyberaktivitet.

Beskyldningen er at Kina har hyret inn hackergrupper for å gjennomføre angrepet.

«Kinas uansvarlige oppførsel i cyberspace er uoverensstemmende med dets mål om å være en ansvarlig verdensleder,» skriver det Hvite Hus i pressemeldingen.

Kalte inn ambassadøren

TAR GREP: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide skal møte Kinas ambassadør til Norge. Foto: NTB

I en pressemelding mandag forklarte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at regjeringen tar grep, og den kinesiske ambassadøren til Norge ble kalt inn for å ta saken videre.

– At slik ondsinnet cyberaktivitet tillates å finne sted, er ikke i tråd med normene for ansvarlig statlig atferd i det digitale rom som alle FNs medlemsstater har sluttet opp om. Vi har i dag innkalt den kinesiske ambassaden og tatt opp saken direkte, sa Eriksen.

Stortinget ble også utsatt for et cyberangrep i august 2020, der Russland ble beskyldt for å stå bak nok et cyberangrep på epostsystemene til Stortinget.