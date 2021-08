Finfluenser bløffet om kjempeformue og lokket Tiktok-følgere på kryptobørs

Den siste tiden har det dukket opp en ny type influensere, nemlig finansinfluensere eller såkalte finfluensere. Finfluenserne gir finans- og investeringsråd på sosiale medier og har vokst frem i takt med at stadig flere unge debuterer på børsen.

En av de mest profilerte og omdiskuterte finfluenserne er tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Erik Grande Garcia, ifølge DN. Under navnet "Wolf of bygda" har han bygget seg opp en følgerskare på over 31.800 følgere på det sosiale mediet Tiktok.

På Tiktok-profilen gir blant annet Garcia investeringstips om kryptovaluta og aksjer, og forteller at følgerene vil bli «ufattelig velstående».

Han har fremstilt seg selv som svært velstående og Garcia skal ha fortalt sine følgere om en angivelig formue på 80 millioner kroner som av skattemessige årsaker er plassert i Peru.

Blant annet ved å reklamere med «årslønn på under en uke» og å dele ut Omega-klokker i sommergaver til følgere, har han vervet over 2300 av Tiktok-følgerne sine til kryptobørsen Miraiex.

Ved å satse hardt på å få følgerne sine til å investere i kryptovalutaene Etherum og XRP, tjente Garcia nærmere 200.000 kroner bare i april på å verve følgere til Miraiex.

Imidlertid viser det seg at kjempeformuen og eiendommene eks-Paradise deltakeren har vist frem på Tiktok bare er en bløff.

Levd på en løgn

Garcia skal ha hevdet å eie seks leiligheter og å ha millioner i formue, men nå inrømmer han at det virkelige livet til har vært noe helt annet enn det han har gitt uttrykk for på Tiktok. Garcia har gått på store økonomiske tap og eiendommene han gjentatte ganger har skrytt av, finnes ikke, skriver DN.

DN møtte Garcia i det han omtaler som «sommerhytten» på Tiktok. Det er en leilighet i Bjørvika som han leier denne sommeren. Som forklaring på hvorfor han bløffer om eget liv uttaler han at han har løyet til følgerene sine for å bygge en karakter på sosiale medier.

– Jeg tenkte det var strategisk lurt av meg for å få flere følgere på Tiktok. Jeg eier ikke seks leiligheter i Oslo. Den eneste leiligheten jeg har eid i Norge var en i Bogstadveien, men nå er jeg kjøpt ut, fortalte Garcia til DN.

Nå angrer Garcia og beklager til dem som har tapt penger på rådene hans, i følge DN.