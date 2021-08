Italiensk mafiatopp pågrepet i Roma

Ifølge italienske medier ble kvinnen pågrepet på Ciampino-flyplassen i Roma. Hun skulle til Spania for å besøke sin datter.

Kvinnen er mistenkt for tilknytning til mafia, samt for utpressing. Innenriksminister Luciana Lamorgese gratulerte politiet med pågripelsen.

Kvinnen skal angivelig være leder for Camorra-mafiaen i Napoli-området og er kjent som «a piccerella,» «den lille» på den lokale dialekten. I dette området fokuserer mafiaen i hovedsak på narkotikasmugling.

En av hennes brødre skal ha vært utnevnt som kronprins for mafiaen i området på 1980-tallet, men døde mens han satt fengslet, ifølge mafiaforskeren Roberto Saviano.

Den 70 år gamle kvinnen tok angivelig på seg rollen som leder sammen med to andre brødre. De ble kjent for forsiktighet, men også for nådeløshet.

Camorra-mafiaen er den største organiserte kriminalitetsgruppa i Campania-regionen, der Napoli ligger. Italia er også kjent for å huse grupper som 'Ndrangheta i Calabria og Cosa nostra på Sicilia.

