Maltas riksadvokat ber om livstid for journalistdrap

Onsdag la riksadvokat Victoria Buttigieg ned påstand om at Yorgen Fenech bør dømmes til livstid i fengsel for medvirkning til drapet, samt 30 år for kriminell sammensvergelse. Fenech ble pågrepet i november 2019 da han forsøkte å rømme Malta.

Caruana Galizia var en av Maltas ledende gravejournalister. Hun ble drept av en bilbombe i nærheten av sitt hjem 16. oktober 2017.

Drapet på en journalist som hadde avslørt storstilt korrupsjon og kameraderi blant Maltas politikere og næringslivstopper, førte til rasende reaksjoner både i landet og internasjonalt. I januar 2020 måtte statsminister Joseph Muscat gå av som følge av saken.

Før hun ble drept, gravde Caruana Galizia i en svært kontroversiell forretningsavtale der Fenech var en av hovedpartene. Han skal også ha hatt et selskap i Dubai som skulle hvitvaske penger, som senere skulle overføres til flere høytstående politikere, blant annet Muscats stabssjef Keith Schembri.

En av de tre som er siktet for å ha plantet bomben som drepte Caruana Galizia, erklærte seg skyldig i februar. Vincent Muscat (ikke i slekt med Joseph) ble dømt til 15 års fengsel. De to andre hovedmennene venter fortsatt på å bli stilt for retten.

En uavhengig rapport som ble offentliggjort sent i juli, konkluderte med at den maltesiske staten må ta ansvar for attentatet, ettersom de ikke klarte å beskytte henne tross at hun levde med trusler.